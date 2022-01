POL-AUR: Südbrookmerland/Victorbur - Autofahrer bei Verkehrsunfall mit Ackerschlepper schwer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland/Victorbur - Autofahrer bei Verkehrsunfall mit Ackerschlepper schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend in Victorbur. Gegen 18.30 Uhr war nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 46 Jahre alter Mann mit einem Ackerschlepper und Futtermischwagen auf der Bundesstraße 72 in Fahrtrichtung Aurich unterwegs. Er wollte an einer Einmündung nach links abbiegen. Ein nachfolgender 62 Jahre alter Ford-Fahrer erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr ungebremst auf den Futtermischwagen des Traktors auf. Der Autofahrer wurde schwer und der Traktorfahrer leicht verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell