LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Donnerstag, gegen 10:15 Uhr, in der Naumburger Straße / Max-Gräfe-Straße in Jena. Ein 75-Jähriger fuhr mit seinem Citroën die Naumburger Straße stadteinwärts. Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer wollte von der Max-Gräfe-Straße nach links auf die Naumburger Straße einbiegen und missachtete hierbei den vorfahrtsberechtigten 75-Jährigen. Folglich konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, der 75-Jährige wurde vorsorglich medizinisch betreut.

