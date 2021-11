Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

Am 18.11.2021 gegen 13:20 Uhr stand eine 49-jährige Frau an einem Stand des Weihnachtsmarktes auf dem Theaterplatz. Während sie sich die angebotenen Waren anschaute, hatte sie ihre Handtasche abgestellt, was unbekannte Täter ausnutzten und diese entwendeten. In der Tasche befand sich die Geldbörse der Frau mit Geldkarten und Dokumenten sowie ihr Mobiltelefon. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro.

