Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abwesenheit ausgenutzt

Jena (ots)

In die Wohnung eines jungen Mannes sind Unbekannte im Laufe der Woche gewaltsam eingedrungen. Ein Zeuge teilte am Donnerstagmorgen seine Feststellungen der Polizei Jena mit, welche nach Eintreffen der Beamten bestätigt werden konnte. Die Wohnungstür wurde durch den oder die Täter aufgebrochen und mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Ob die Täter in der Okenstraße fündig geworden sind, konnte abschließend noch nicht geklärt werden, da der Wohnungsinhaber aktuell auswärts arbeitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Einbrecher liegen aktuell noch nicht vor.

