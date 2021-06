Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210622.1 Itzehoe: Erneut zwei Brände in Tegelhörn

Itzehoe (ots)

Nachdem es in der Vergangenheit zu mehreren Bränden in Tegelhörn und in den angrenzenden Ortsteilen gekommen ist, setzten in der Nacht zu heute Unbekannte erneut Mülltonnen und ein Fahrzeug in Brand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 0.50 Uhr zündeten nicht bekannte Personen drei Mülltonnen in der Breslauer Straße, in einem Hinterhof am Oppelner Weg, an. Die Flammen zerstörten die Abfallbehälter komplett, die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe übernahm die Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden lag bei mehr als 500 Euro.

Nur wenig später, kurz nach 01.00 Uhr, geriet ein Fiat, der in der Königsberger Allee geparkt war, in Brand. Betroffen war der Motorraum des Doblos, der komplett ausbrannte, Schadenshöhe etwa 5.000 Euro.

Nach Bekanntwerden der beiden Feuer fahndeten mehrere Streifen intensiv nach den Tätern, konnten diese allerdings nicht antreffen. Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, sollte sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell