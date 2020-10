Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Wohnhäuser

Wegberg-Dalheim

Am 8. Oktober (Donnerstag), zwischen 10 Uhr und 11.20 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen auf dem Waldweg. Nachdem es den bislang unbekannten Tätern nicht gelang an einem der beiden Häuser ein Fenster aufzuhebeln, schlugen sie die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so in den Wohnraum. Sie durchwühlten das gesamte Haus und stahlen Bargeld aus einem Portemonnaie. In einem weiteren Wohnhaus auf dieser Straße kletterten die Täter auf die dortige Dachterrasse, hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten ebenfalls den gesamten Wohnraum. Auf den ersten Blick verließen sie den Tatort jedoch vermutlich ohne Beute.

