POL-IZ: 210621.7 Itzehoe: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Itzehoe (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Itzehoe Müllbehälter in einem Holzverschlag in Brand gesetzt haben, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 01.30 Uhr zündeten unbekannte Personen vier Mülltonnen in einem Holzverschlag am Kindergarten im Albert-Schweitzer-Ring an. Einer alarmierten Streife gelang das Löschen des Brandes mit Bordmittelen nicht - erst die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe konnte die Flammen gänzlich ersticken. Das Feuer zerstörte insgesamt vier Mülltonnen und beschädigte zudem den Unterstand aus Holz und Wellblech. Der Gesamtschaden dürfte bei knapp 600 Euro liegen.

Ein Zeuge beobachtete zwei junge Menschen, die sich vom Brandort entfernt haben sollen. Im Rahmen der Fahndung gelang es nicht, diese oder andere Verdächtige anzutreffen. Zeugen, die Hinweise auf die Brandleger geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

