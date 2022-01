Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Werkzeug gestohlen +++ Ihlow - Auto beschmiert +++ Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Werkzeug gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in Aurich-Schirum in ein Firmengebäude eingebrochen. Im Kornkamp öffneten die Täter gewaltsam eine Werkhalle und entwendeten unter anderem neuwertige Elektrowerkzeuge. Die Tatzeit ist zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 10.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Ihlow - Auto beschmiert

In der Goethestraße in Ihlow wurde am Wochenende ein Auto beschädigt. Unbekannte beschmierten zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, die Motorhaube eines grauen VW Tiguan mit weißer Farbe. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einem Parkplatzunfall kam es am Samstag in der Osterstraße in Aurich. Zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen den Außenspiegel eines grauen Peugeot 208. Es entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz einer Bankfiliale. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

In Aurich kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr stieß ein Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck eines blauen VW Caddy. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, verließ der Verursacher die Örtlichkeit. Der Unfall ereignete sich in der Esenser Straße auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell