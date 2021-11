PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet +++ Unfallflucht in Runkel

Limburg (ots)

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet-- 65549 Limburg, Weiersteinstraße 9, Samstag, 13.11.2021, zwischen 00.00h und 12.00h

In der Limburger Weiersteinstraße wurde am gestrigen Samstagmorgen ein grauer VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher stieß gegen das Fahrzeugheck des Geparkten und entfernte sich dann vom Unfallort; es entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Runkel-- 65594 Runkel, Bahnhofstraße / Brückeberg Samstag, 13.11.2021, gegen 01.30h

Ein geparkter Opel Astra wurde am frühen Samstagmorgen im Bereich der Bahnhofstraße / Brückeberg in Runkel beschädigt; der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich, nach Angaben einer Zeugin, um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter 06431/9140-0 zu melden.

