Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210905 - 1075 Frankfurt-Innenstadt: Raub mit Messer

Frankfurt (ots)

(dr) Drei unbekannte Täter haben am Sonntag, den 05.09.2021, einen 30-jährigen Mann in der B-Ebene der Konstablerwache ausgeraubt.

Der 30-jährige Geschädigte befand sich gegen 0.50 Uhr in der B-Ebene der Konstablerwache und ging in Richtung Ausgang der nordwestlichen Rolltreppe. Mehrere Personen umringten ihn plötzlich und zwei von ihnen gingen auf den 30-Jährigen zu. Einer hielt schließlich ihm ein Taschenmesser entgegen, der Zweite durchsuchte ihn und entwendete 25 Euro Bargeld. Die Gruppe flüchtete anschließend die Rolltreppe hinauf in Richtung der Straßenbahn-Haltestation Konstablerwache und weiter in unbekannte Richtung. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 20 Jahre alt, kurze schwarze Haare, nordafrikanisches Aussehen, rote Oberbekleidung, dunkle Hose.

2. Täter: Männlich, circa 20 Jahre alt, nordafrikanisches Aussehen, schwarze Jacke, schwarzer Rucksack.

3. Täter: Männlich, circa 20 Jahre alt, teils rasierte Haare und kurzer Zopf, nordafrikanisches Aussehen, schwarzes T-Shirt mit weißem Kragen.

Sachdienlich Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell