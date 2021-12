Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - PKW wird von Güterzug erfasst +++ Beteiligte haben Schutzengel +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.05 Uhr, befuhr ein 32 Jahre alter Autofahrer die Straße "An der Bahn" und bog nach links in die Straße "Deichend" ab. Hierbei fuhr er an einem bereits vor dem dortigen Bahnübergang wartenden PKW vorbei und überquerte die Gleise, obwohl diese durch eine rot blinkende Ampel gesperrt waren. Gleichzeitig näherte sich ein Güterzug mit 47 Waggons aus Richtung Soltau und erfasste den querenden Wagen im Bereich des Hecks. Der Wagen des 32-Jährigen wurde in Richtung eines Parkplatzes geschleudert und kam dort zu Stehen. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht körperlich verletzt. Allerdings erlitt er, genau wie der Lokführer, einen Schock. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Bergen nun nach Zeugen. Insbesondere die Insassen des wartenden PKW, der bereits vor dem gesperrten Bahnübergang gewartet hatte, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 05051/47166-0.

