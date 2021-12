Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Eingelagerte Reifensätze von Werkstattgelände entwendet

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu Containern auf einem Kfz-Werkstattgelände in der Straße "Zum Poitzer Bahnhof" und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl von Reifensätzen. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Faßberg entgegen unter 05055/987060.

