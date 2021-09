Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Eigentümer gesucht

Rheine (ots)

Das Kriminalkommissariat Rheine hat wegen des Verdachts des schweren Diebstahls aus Pkw in mehreren Fällen in Rheine gegen einen Tatverdächtigen ermittelt. Durch das Amtsgericht Münster ist daraufhin ein Dursuchungsbeschluss ergangen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten verschiedene Gegenstände sicher, die noch keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Dazu gehört unter anderem ein etwa 40 Zentimeter hoher silberner, metallener Kegel. Dieser diente als Spardose und ist mit folgender Aufschrift versehen: "Brigitte und Cornelius". Die Ermittler bitten die Eigentümer oder Personen, die diesen Kegel kennen, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

