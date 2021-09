Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Kiosk

Emsdetten (ots)

An der Mühlenstraße sind in der Zeit zwischen Sonntag (12.09.21), 17.30 Uhr, und Montag (13.09.21), 08.25 Uhr, unbekannte Täter in einen Kiosk eingebrochen. Das Verkaufshäuschen steht frei im Zentrum einer Parkanlage. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge die Außenrolllade auf. Anschließend betraten sie den Kiosk und entwendeten eine unbekannte Menge an Getränken. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Emsdetten nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

