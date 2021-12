Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Erneut Flaschenwürfe aus Mehrfamilienhaus

Celle (ots)

Nur knapp haben gestern Abend fliegende Flaschen eine 35 Jahre alte Radfahrerin in der Altenceller Schneede verfehlt. Gegen 23.00 Uhr hatten Personen leere Bier-und Spirituosenflaschen von einem Balkon auf die Straße geworfen. Die Frau auf dem Fahrrad spürte noch die Glassplitter am Bein, während sie vorbeifuhr. Zum Glück wurde sie nicht verletzt. Die Polizei stellte anschließend mehrere Verdächtige im Alter zwischen 16 und 49 Jahren in einem der oberen Geschosse fest und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

