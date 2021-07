Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mercedes landet auf Verkehrsinsel

Ludwigsburg (ots)

Der 57-jährige Fahrer eines Mercedes, der am Freitag gegen 10:45 Uhr auf der Aldinger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war, ist aus noch ungeklärter Ursache an der Einmündung der Friedhofstraße auf die dortige Verkehrsinsel gefahren und gegen eine Laterne geprallt. Der Fahrer konnte anschließend sein Fahrzeug nicht selbst verlassen, sondern musste von der Feuerwehr durch Abtrennen des Dachs befreit werden. Der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und sein Auto wurde abgeschleppt. Die Bergungsmaßnahmen waren um 13:05 Uhr abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell