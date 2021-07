Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach-Rielingshausen: Bienenvölker gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum vergangenen Samstag (17. Juli) haben unbekannte Täter acht Bienenvölker gestohlen, die in bunten Kästen entlang der Landesstraße zwischen Rielingshausen und der Schweißbrücke aufgestellt waren. Der dabei angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 4.800 Euro. Für die weiteren Ermittlungen ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Personen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der acht Bienenvölker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell