Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Tragischer Unfall bei Kanalreinigungsarbeiten

Celle (ots)

Ein Mann aus Walsrode hat heute Vormittag bei einem schweren Unfall in Eschede sein Leben verloren. Der 56 Jahre alte Fahrer eines Kanalreinigungsfahrzeugs war rückwärts mit seinem LKW in eine Stichstraße "Am Südbruch" eingefahren und hatte hier aus ungeklärter Ursache seinen Kollegen übersehen, der zu dem Zeitpunkt an einer Kanalöffnung gearbeitet hatte. Der ebenfalls 56 Jahre alte Mitarbeiter verstarb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

