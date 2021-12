Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Firmengebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag (10.12.2021) und Samstagmorgen (11.12.2021) in ein Firmengebäude an der Augsburger Straße/Dietbachstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Samstag, 08.50 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss ein und gelangten so in das Gebäude. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen, durchsuchten die Räume und hebelten sämtliche Schränke und Schubladen auf, sodass ersten Schätzungen zufolge ein Inventarschaden von rund 10.000 Euro entstanden sein soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Täter eine Kaffeekasse mit etwa 50 Euro Münzgeld. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell