Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Nord (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende (10. bis 12.12.2021) hinweg in mehrere Häuser in Stuttgart-Ost sowie Stuttgart-Nord eingebrochen. Am Filderblickweg hebelten Täter in der Nacht zum Samstag (11.12.2021) zwischen 19.00 Uhr und 11.50 Uhr an einem Mehrfamilienhaus das Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Sie durchsuchten die Räume, wobei sie ein Zimmer gewaltsam öffneten und durchwühlten sämtliche Schränke. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen machten sie jedoch keine Beute. Am Fröbelweg gelangten Täter am Samstag (11.12.2021) zwischen 08.00 Uhr und 22.00 Uhr in ein mehrstöckiges Einfamilienhaus, indem sie das Fenster im Untergeschoss aufhebelten. Sie erbeuteten Schmuck sowie hochwertige Parfums im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Pischekstraße drangen Täter in der Nacht zum Sonntag (12.12.2021) zwischen 18.30 Uhr und 03.20 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentür in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses ein. Dort durchsuchten sie die gesamten Zimmer und stahlen Schmuck sowie elektronische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

