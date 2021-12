Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staubsaugeranlage aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (11.12.2021) eine Staubsaugeranlage am Rotweg aufgebrochen und Münzgeld erbeutet. Der Unbekannte betrat gegen 21.15 Uhr den Tankstellenbereich, brach die Tür des Automaten auf und erbeutete so das Münzgeld in Höhe von etwa 50 Euro. Der Mann trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Mantel sowie helle Schuhe und hatte einen braunen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell