Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Stadtbahnunfall Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zu massiven Verkehrsbehinderungen kam es am Montagmorgen (13.12.2021) nach einem Unfall in der Badstraße, bei dem ein Auto und eine Stadtbahn kollidiert sind. Ein 57 Jahre alter Autofahrer fuhr gegen 06.50 Uhr über die Rosensteinbrücke in Richtung des Wilhelmsplatzes und wollte anschließend nach links in die Badstraße in Richtung Überkinger Straße abbiegen. Dabei stießen der BMW und eine Stadtbahn der Linie U16 zusammen, die in der gleichen Richtung unterwegs war und geradeaus in die Badstraße zum Wilhelmsplatz weiterfahren wollte. Während die 38 Jahre alte Stadtbahnfahrerin sowie die Fahrgäste unverletzt blieben, brachten Rettungskräfte den leicht verletzten 57-Jährigen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme, in deren Verlauf der beschädigte BMW abgeschleppt wurde, kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell