Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag (12.12.2021) gegen 00.20 Uhr in der Königstraße Opfer eines Überfalls geworden. Drei unbekannte Männer griffen den alkoholisierten 20-Jährigen vor dem Königsbau unvermittelt an und entwendeten ihm unter Vorhalt eines Messers seine Geldbörse, in der sich 100 Euro Bargeld befanden. Alle drei Täter waren circa 20 bis 25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß, alle dunkel bekleidet, der Messerträger hatte eine schwarze Sturmhaube über den Kopf gezogen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

