Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Betrug durch "Falsche Polizeibeamte"

Stuttgart-West (ots)

Ein 86-jähriger Mann aus dem Stadtteil Stuttgart-West erhielt am Freitag (10.12.2021) gegen 11:30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin. Die falsche Polizeibeamtin täuschte vor, dass die Tochter des Seniors einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um die Tochter aus der Haft zu entlassen, würde die zuständige Staatsanwaltschaft eine Kaution in sechsstelliger Höhe fordern. Der 86-Jährige begab sich daraufhin in die Stuttgarter Innenstadt und wollte auf einer Bankfiliale die geforderte Geldsumme abheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter erkannte, dass der Mann offenbar auf Betrüger hereingefallen war und verständigte die Polizei.

Aus diesen Gründen rät die Polizei:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Bekannten, denen Sie vertrauen. Kontaktieren Sie den Angehörigen, um den es geht, einfach selber und erkundigen Sie sich nach dessen Befinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell