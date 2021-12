Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Drogen per Paketsendung

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (10.12.2021) über hundert Gramm Marihuana in einem Paket gefunden und einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, an den die Lieferung offenbar gehen sollte. Die Lieferung kam bereits am Mittwoch (08.12.2021) in einem Call-Shop in Stuttgart-Wangen an. Neben der Adresse des Call-Shops war ein dem Mitarbeiter unbekannter Name vermerkt. Als ein 21 Jahre alter Mann am selben Tag in den Laden kam, um das Paket abzuholen, verweigerte der Mitarbeiter zunächst die Herausgabe. Der Betreiber überprüfte im Anschluss das Paket und stellte einen deutlichen Marihuanageruch fest. Als der 21-Jährige am Freitag erneut das Paket, in dem sich über hundert Gramm Marihuana befanden, abholen wollte, nahmen alarmierte Polizeibeamte den Mann vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

