Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Serie an Paketdiebstählen aufgeklärt - Wohnungsdurchsuchungen bei drei Tatverdächtigen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (09.12.2021) die Wohnungen von drei Tatverdächtigen durchsucht, die im Verdacht stehen, über einen längeren Zeitraum hinweg in einem Logistikzentrum in Stuttgart-Nord mehrere Pakete geöffnet und deren Inhalt gestohlen oder teilweise weiterverkauft zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der drei Tatverdächtigen. Zwei der Tatverdächtigen im Alter von 19 und 18 Jahren sollen als Mitarbeiter des Logistikzentrums in einem Zeitraum von rund einem Monat immer wieder Pakete geöffnet und die Waren daraus gestohlen haben. Einen Teil des Diebesguts übergaben sie einem weiteren 19-jährigen Tatverdächtigen, der dieses verkaufte. Insgesamt öffneten sie rund 70 Pakete und erbeuteten so Mobiltelefone, Zubehörteile, Schmuck, Uhren und weitere Waren im Gesamtwert von rund 20.000 Euro. Bei den Wohnungsdurchsuchungen entdeckten die Beamten Teile der Beute sowie Bargeld, im Falle des Hehlers außerdem mehrere Waffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten alle drei wieder auf freien Fuß.

