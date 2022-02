Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kleintransporter flüchtet nach Verkehrsunfall

BAB 66, Flieden (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 3000,- Euro sowie leichte Verletzungen lauten die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend (23.02.) auf der A 66 bei Flieden für den Fahrer eines VW Polo aus Offenbach. Der 23-jährige war gegen 19:00 Uhr mit seinem älteren Kleinwagen zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Flieden in Fahrtrichtung Fulda auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Kleintransporter auffuhr. Dabei wurde er leicht verletzt und sein Pkw im Frontbereich stark beschädigt, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Statt jedoch anzuhalten flüchtete der weiße Kleintransporter mit Firmenaufschrift von der Unfallstelle in Richtung Fulda. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Aufgrund der Wucht des Aufpralls dürfte er im Heckbereich erheblich beschädigt sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0661/969560 an die Polizeiautobahnstation Petersberg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell