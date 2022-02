Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Unbekannte stehlen Tresor aus Gärtnerei

Dunningen (ots)

Einen über 100 Kilogramm schweren Tresor haben noch unbekannte Diebe in der Nacht zum Freitag aus einer Gärtnerei gestohlen und weggeschleppt. Wie die Ermittlungen der Polizei bisher ergaben, schlugen die Täter an dem Gebäude in der Seedorfer Straße ein Fenster ein und gelangte so in das Geschäft. Der Spurenlage zufolge hatten es die Diebe gezielt auf den rund 60 mal 60 Zentimeter großen Tresor abgesehen, den sie wegmontierten. Mit einem aufgefundenen Hubwagen brachten sie ihn zu einem Tor und dann in den Außenbereich zur Firmenausfahrt, wo er vermutlich in ein Fahrzeug eingeladen wurde. Gelohnt hat sich die Tat für die Täter nicht. Zwar hat der Tresor einen Neuwert von über 1000 Euro, jedoch befanden sich nur ein paar wenige Rollen Münzgeld darin. Den entstandenen Sachschaden bei dem Einbruch schätzen die Ermittler allerdings auf weitere 1.000,- Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 27010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell