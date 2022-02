Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Polizei sucht in der Nacht nach Vermisstem

Schramberg-Sulgen (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag im Bereich Sulgen einen Mann gesucht, der am Donnerstagabend das Haus verließ und auch in der Nacht nicht mehr auftauchte. Aufgrund den angetroffenen Umständen musste von einem Vermisstenfall ausgegangen werden, weshalb mehrere Polizeistreifen bei der Suche eingesetzt und später auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde alarmiert wurden. Gegen 3.30 Uhr meldete die Bundespolizei, dass der Mann in Frankfurt am Bahnhof gesund, aber psychisch angeschlagen, aufgegriffen wurde. Er wurde in eine Klinik gebracht.

