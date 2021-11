Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche im Industriegebiet

Neustadt (Wied) (ots)

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes sind durch bisher unbekannte Täter in einen Getränkemarkt und in ein Bürogebäude in der Max - Planck - Straße in Neustadt Wied eingebrochen worden.

Die Täter gelangten durch einschlagen/einwerfen einer Scheibe in den Verkaufsraum des Getränkemarktes. Dort durchsuchten sie delikttypisch die Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag im 2 - stelligen Bereich.

An einem naheliegenden Bürogebäude hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss ebenfalls delikttypisch den Büroraum. Sie entwendeten eine Geldkassette und ließen diese bei ihrer Flucht noch auf dem Grundstück zurück, da die Geldkassette kein Bargeld beinhaltete. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell