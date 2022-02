Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorsicht Taschendiebe! (03.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag gegen 11 Uhr eine Frau in einem Einkaufsmarkt auf der Villinger Straße beklaut. Die Täter stahlen einer 72-Jährigen eine Geldbörse, die sie während des Einkaufs in ihrer Jackentasche bei sich trug.

Die Polizei warnt vor Taschendieben, die derzeit gezielt in und vor Einkaufsmärkten meist ältere Leute bestehlen. Dabei gehen die Diebe geschickt vor und nutzen jede Unaufmerksamkeit ihrer Opfer oder lenken diese sogar aktiv ab. Wie die dreisten Täterinnen und Täter vorgehen und wie man sich vor diesen Diebstählen schützen kann, zeigen die Präventionsseite der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell