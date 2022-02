Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nächtlicher Autobrand (04.02.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein Autobrand auf der Friedrich-Ebert-Straße hat am Freitag gegen 3 Uhr Früh Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Autohupe weckte einen Anwohner, der nachschaute und einen Brand an einem vor dem Haus Nummer 68 geparkten Alfa Romeo 159 bemerkte. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich im Motorraum des Autos entwickelt hatte, schnell löschen. Trotzdem entstand am Alfa Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell