POL-KN: (Konstanz-Dettingen) Beim Parken Auto beschädigt und geflüchtet (03.02.22)

Dettingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht, der sich am Donnerstag in Dettingen in der Langenrainer Straße Höhe der Hausnummer 3a ereignet hat. Bislang Unbekannter touchierte zwischen 06.30 Uhr und 15.00 Uhr beim Ein- oder Ausparken den auf der Parkfläche am Fahrbahnrand geparkten VW eines 21-jährigen ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der VW wurde im Bereich des hinteren Radkastens beschädigt, weiße Lackantragungen waren vorhanden. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier in Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

