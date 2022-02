Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Gallmannsweil

Konstanz) Mülltonnen angezündet (03.02.22)

Gallmannsweil (ots)

Wegen mehreren brennenden Mülltonnen, welche direkt neben einem Wohnhaus im "Im Öschle" im Ortsteil Gallmannsweil standen und in der Nacht zum Donnerstag vermutlich angezündet wurden, ermittelt nun die Polizei. Ein Bewohner des Nachbarhauses bemerkte das Feuer kurz nach Mitternacht gegen 0.30 Uhr und weckte geistesgegenwärtig die im Haus schlafenden Mitbewohner. Noch bevor das Feuer auf das Wohnhaus übergriff, konnten sie zusammen die lichterloh brennenden Tonnen von der Hauswand wegziehen und das Feuer selbstständig mit Wasser aus einer Regentonne löschen. Dennoch entstand am Haus durch Ruß und wegen der Hitze gesprungenen Scheiben ein Schaden von rund 20.000 Euro. Am Morgen wurde bei der Polizei Anzeige erstattet und von dort die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten sicherten aus dem Brandschutt Spuren. Sie geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Polizei Stockach bittet deshalb um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07771 9391-0.

