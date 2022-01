Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Schnellimbiss

Lüdenscheid (ots)

Drei bislang unbekannte Täter überfielen am heutigen Morgen, gegen 08:50 Uhr, die Burger-King Filiale in der "Kölner Straße". Einer der Täter bedrohte einen anwesenden Mitarbeiter mit einem Revolver und forderte Bargeld. Dieses erhielten sie in der Folge auch. Mit der Beute flüchteten die drei durch eine angrenzende Kleingartenanlage in Richtung "Harlingerstraße". Dort beobachteten Zeugen, wie die drei in einen schwarzen Skoda Kombi stiegen, den eine weitere Person führte. Der PKW fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung "Germanenstraße" davon. Alle drei Täter waren mit dunklen Sportsachen gekleidet, trugen Kapuzen, Masken im Gesicht und Kapuzen auf dem Kopf. Sie waren augenscheinlich männlich und zwischen 1.70m und 1.80m groß. Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell