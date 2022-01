Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugenaufruf zur Pressemitteilung: Einbruch in Discounter, 24.01.2022 - 09:52 Uhr

Plettenberg (ots)

Bezüglich des Einbruchs in einen Discounter an der "Scharnhorstraße" in der Nacht von Freitag auf Samstag, liegen derzeit noch keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Seitens der Polizei wird deshalb jetzt dringend nach Zeugen gesucht, die am frühen Samstagmorgen, gegen 00:10 Uhr, im Bereich des "Netto"-Marktes an der "Scharnhorstraße" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise können telefonisch unter 02391-9199-0 an die Polizeiwache in Plettenberg gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell