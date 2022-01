Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte dringen in leerstehendes Haus ein

Plettenberg (ots)

Im Zeitraum 15.01.2022 bis 24.01.2022 16:30 Uhr sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude in der Bermke eingedrungen. Im Inneren beschädigten sie einen Wasserhahn. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg unter 02391-9199-0 entgegen. (wib)

