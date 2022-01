Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Hütte

Werdohl (ots)

Zwischen Freitag und Montagmorgen sind Unbekannte in eine Hütte am Biwakplatz eingedrungen. Sie brachen mehrere Türen auf. Dem ersten Anschein nach, machten sie jedoch keine Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392-9399-0 (wib)

