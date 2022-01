Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneut Kleintransporter kontrolliert - Wieder erhebliche Mängel

Lüdenscheid (ots)

Im Rahmen einer LKW Kontrolle auf der Heedfelder Landstraße in Lüdenscheid, wurde der Betroffene in einem LKW (zulässiges Gesamtgewicht 2,45t) mit amtlichen Kennzeichen aus dem MK angehalten und kontrolliert.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich der LKW in einem technisch schlechten Zustand befand. An dem LKW konnten starke Korrosionsstellen festgestellt werden. Hier war auf den ersten Blick ersichtlich, dass die Karosserie im Bereich der Einstiege komplett durchgerostet war. Hier waren teilweise große Löcher vorhanden. In der Frontscheibe konnte ein Steinschlag festgestellt werden. Im Bereich des Fahrgestells und im Bereich der Rahmenteile konnten extrem große Korrosionsstellen festgestellt werden. Der BER gab an, dass er aktuell bei einem Umzug helfen würde. Hier werden durch ihn große Möbelstücke transportiert.

Der Betroffene wurde mit dem LKW zur TÜV-Nord in Lüdenscheid begleitet.

Ergebnis:

Der LKW wurde durch einen TÜV Sachverständigen, aufgrund von zahlreichen Korrosionsstellen, als verkehrsunsicher eingestuft.

Die Kennzeichen des LKW und die Zulassungsbescheinigung Teil eins wurden vor Ort sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell