Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressemitteilung zu polizeilichen Geschwindigkeitsmessungen seit Beginn der Brückensperrung A45

Südlicher Märkischer Kreis (ots)

Aufgrund der Brückensperrung der BAB 45 und des damit verbundenen Zusatzverkehrs in Lüdenscheid und Umgebung werden von auswärtigen Verkehrsteilnehmern verstärkt Ausweichstrecken neben der offiziellen Umleitungsstrecke benutzt.

Nicht selten führen deren Wege durch Wohngebiete in den Lüdenscheider Ortsteilen Gevelndorf, Eggenscheid, Dickenberg, Rathmecke, Dünnebrett und weiteren schutzwürdigen innerstädtischen Zonen sowie auf im näheren Umfeld befindlichen Straßen der Stadt Altena.

Der Verkehrsdienst der Polizei hat seit Bekanntwerden der Brückensperrung im Bereich der Stadt Lüdenscheid und Anrainerstraßen der Stadt Altena mehr als 200 Einsätze zur Geschwindigkeitsmessung insbesondere in Wohngebieten durchgeführt.

Exemplarisch sind nachfolgend die Ergebnisse einzelner innerstädtischer Straßen Lüdenscheids mit den dort sanktionierten Maßnahmen aufgeführt:

In der Straße 'im Olpendahl' (30 km/h - Bereich) wurden bei 24 Messeinsätzen 737 Geschwindigkeitsverstöße registriert, davon 45 im Anzeigenbereich.

In der Brüderstraße (30 km/h - Bereich) waren es bei 20 Messeinsätzen 573 Schnellfahrer, davon 20 Verkehrsteilnehmer mit einer anzeigepflichtigen Höchstgeschwindigkeit.

In der Lennestraße stellte die Polizei bei 18 Messeinsätzen 489 mal eine Überschreitung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h fest, davon 57 anzeigepflichtige Verstöße mit 5 Fahrverboten (Spitzenwert 110 km/h am 03.01.2022 durch einen PKW mit MK - Zulassung).

In Altena-Mühlenrahmede, Hemecker Weg, fanden 31 und auf der Rahmedestraße 26 Messeinsätze statt.

Die gravierendsten Verkehrsverstöße innerhalb des Orts auf dem Hemecker Weg in Altena im 30 km/h - Bereich waren 80 km/h eines PKW mit MK-Zulassung und 72 km/h eines PKW mit einer Zulassung in Polen. Insgesamt waren dort 1497 Verkehrsverstöße zu verzeichnen, davon 201 so schnell fahrend, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben werden musste. Für 10 "Raser" von ihnen steht zudem ein Fahrverbot an.

In Altena auf der Rahmedestraße wurden außerhalb der geschlossenen Ortschaft im 50 km/h - Bereich die Spitzengeschwindigkeiten von 93 km/h eines MK-Fahrers und 90 km/h eines PKW mit Wuppertaler Zulassung gemessen. Hier stellte die Polizei umfassend 1425 Geschwindigkeitsverstöße fest, davon 126 im Anzeigenbereich.

Die durch die Brückensperrung neu entwickelten Verkehrsströme stehen zum Schutz der unmittelbar betroffenen Anwohner, bei den Kommunen und der Polizei, weiterhin im besonderen Fokus der Betrachtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell