Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter und vollendeter Wohnungseinbruch/PKW entwendet/Lenkrad und Bordcomputer ausgebaut

Iserlohn (ots)

Zwischen Samstagmorgen und Samstagabend versuchten unbekannte Täter in zwei Apartments eines Hauses an der "Nickelstraße" einzubrechen. Sie hebelten an beiden Wohnungstüren auf Höhe des Schließblechs, gelangt letztlich aber nicht in die Wohnung. (schl)

Zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche schlugen Unbekannte eine Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der "Schützenstraße" ein. Die Täter durchsuchten und durchwühlten anschließend die Wohnräume und versuchten eine Kellertür aufzuhebeln. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit nicht bekannt. (schl)

Von einem Anwohnerparkplatz an der "Bertha-von-Suttner-Straße" wurde zwischen Freitagabend, 15:30 Uhr und Samstagmorgen, 10:00 Uhr ein dort parkender Toyota Auris entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Der Halter eines BMW 340i parkte seinen PKW am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, an der "Parkstraße". Als er am Freitag, gegen 10:30 Uhr, wieder zum Fahrzeug kam, stellte er eine eingeschlagene Seitenscheibe fest. Aus dem Fahrzeuginnenraum hatten der oder die Täter das Lenkrad sowie den Boardcomputer entwendet. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell