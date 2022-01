Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Außenspiegel beschädigt

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Außenspiegel eines an der "Werdohler Straße" parkenden VW Lupo abgetreten. Auch an einem in der Straße "Im Winkel" parkenden Renault Scenic wurde zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag ein Außenspiegel beschädigt. Hinweise auf mögliche Täter liegen in beiden Fällen nicht vor. (schl)

