Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer gegen Auto

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 33-Jähriger am Donnerstag in Gronau bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der Radfahrer aus Gronau war gegen 11.05 Uhr im Kreisverkehr Alstätter Straße / Enscheder Straße unterwegs, als ein Wagen eines 28-Jährigen kreuzte. Der ebenfalls in Gronau lebende Autofahrer fuhr von der Alstätter Straße aus in den Kreisverkehr ein, ohne auf den Radfahrer zu achten. Dieser stieß gegen den hinteren Teil des einfahrenden Wagens, in Folge dessen er stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Auf insgesamt rund 600 Euro wird der Sachschaden geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell