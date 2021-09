Polizei Hagen

POL-HA: BMW in Haspe aufgebrochen und Tachoeinheit gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend (21.09.2021) und Mittwochmorgen (22.09.2021) brachen bislang unbekannte Täter in Haspe das Auto eines 27-jährigen Hageners auf und stahlen die Tachoeinheit. Der Mann alarmierte die Polizei, als er am Mittwochmorgen, gegen 09.30 Uhr, die eingeschlagene Seitenscheibe seines BMW in der Straße In der Geweke sah. Er sagte den Polizeibeamten, dass er das Auto am Vortag, gegen 19.30 Uhr, dort geparkt hatte. Er bemerkte außerdem, dass die unbekannten Täter sich Zugang zu dem BMW verschafft, und dann die Tachoeinheit ausgebaut haben. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ein. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

