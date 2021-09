Polizei Hagen

POL-HA: Wohnzimmerschrank vor Haustür entwendet

Hagen-Mitte (ots)

In der Hochstraße ließ sich ein 20-Jähriger am Dienstag (21.09.2021) gegen 19 Uhr eine Schrankwand liefern. Der Dienstleister wurde gebeten, das Möbelstück vor der Hauseingangstür abzustellen, da der Hagener die Lieferung bis in die Wohnung nicht bestellt hatte. Als der 20-Jährige den Wohnzimmerschrank nach der Arbeit gegen 22.45 Uhr reinholen wollte, war dieser jedoch verschwunden. Weder er noch seine Nachbarn konnten Hinweise auf Täter geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

