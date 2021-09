Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte Fußgängerin vor Krankenhaus

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf der Grünstraße in Wehringhausen verletzte sich eine Fußgängerin am Dienstag (21.09.2021) um kurz nach 14 Uhr bei einem Unfall. Die 25-Jährige war kurz vor dem Eingang des Krankenhauses von einem 42-Jährigen mit seinem Toyota erfasst worden. Der Mann fuhr nach bisherigen Ermittlungen mit dem Auto rückwärts aus der Einfahrt und stieß dabei mit dem Heck gegen die Hagenerin, die sich auf dem Gehweg aufhielt. Die Frau ließ sich vorsorglich in dem Krankenhaus untersuchen. Sachschaden an dem Auto entstand nicht. (arn)

