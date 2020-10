Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201001.3 Itzehoe: Unfallflucht auf Wochenmarktparkplatz

Itzehoe (ots)

Mittwochmittag ist es in Itzehoe zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Um 12:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Gelände des Wochenmarktes in Itzehoe. Mehrere Zeugen beobachteten einen Fahrzeugführer, der beim Rangieren auf dem Parkplatz mit einem fremden Auto kollidierte. Anstatt sich seiner Verantwortung zu stellen, entfernte sich der Unfallfahrer in seinem grauen VW Golf vom Unfallort. Die Zeugen hatten sich das Kennzeichen am Fahrzeug des Flüchtenden gemerkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am beschädigten Pkw.

Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro.

Der Unfallfahrer wird sich in einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten müssen.

