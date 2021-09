Polizei Hagen

POL-HA: Polizeieinsatz nach Fund eines herrenlosen Koffers am Hauptbahnhof

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (21.09.2021) gegen 17 Uhr wurde im Bereich der Fahrradboxen am Hagener Hauptbahnhof ein herrenloses Gepäckstück gefunden. Da der Inhalt des Koffers nicht bekannt war, sperrte die Polizei Hagen vorsorglich Teile des Bahnhofumfelds. Spezialisten für die Entschärfung von Spreng- und Brandvorrichtungen wurden hinzugezogen. Sie untersuchten den Koffer und konnten gegen 19.30 Uhr Entwarnung geben. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände oder Sprengstoff gefunden. Kurze Zeit nach der Entwarnung konnten die Sperrungen aufgehoben werden. Sie dauerten insgesamt rund zweieinhalb Stunden an. (arn)

