Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Eringerfeld - Unfall

Geseke (ots)

Am Mittwoch, gegen 15:20 Uhr, ist es an der Kreuzung von Rüthener Straße und Steinhauser Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Audi auf der Steinhauser Straße in Richtung Rüthener Straße. An der Kreuzung konnte er nach eigenen Angaben nicht anhalten, weil die Bremsen seines Fahrzeugs nicht funktionierten. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 59-jährigen Gesekers. Dieser konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung leicht verletzt wieder verlassen. Der 63-jährige Mann aus Regensburg und seine 65-jährige Beifahrerin aus Büren wurden schwer verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 21500 Euro geschätzt. (wo)

