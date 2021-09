Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch

Lippstadt (ots)

Zu einem Einbruch ist es gegen 03:35 Uhr am Mittwoch an der Südstraße gekommen. Unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Scheibe eines Kirchenfensters ein und konnten sich so Zutritt zum Innenraum verschaffen. Auf gleichem Wege verließen sie das Gebäude, ohne Beute gemacht zu haben, wieder. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell